Москва, , 07:49 — REGNUM Известный публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы украинской певицы Софии Ротару выступить на российской сцене. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дело в том, что Ротару с 1973 года принимает участие в программе «Песня года», однако в 2018 году она отменила свое выступление в рамках этой программы после того, как на Украине было введено военное положение.

Но на днях стало известно, что Ротару собирается вернуться на российскую сцену и может стать хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM».

Анатолий Вассерман отметил, что София Ротару конечно великая певица, и гонорар в три миллиона рублей за выступление является для нее вполне заслуженным. Но при этом стоит задуматься, а куда пойдут эти деньги?

Вассерман напомнил, что с 2014 года Ростару пожертвовала вооруженным силам Украины сумму, «ощутимую даже для ее дохода».

Поэтому, Ротару еде в Москву просто для того, чтобы «пополнить свой счет», так как на Украине у нее таких заработков нет. По мнению Вассермана, далеко не каждый захочет через «посредничество Ротару» профинансировать украинских силовиков, однако найдутся те, кто просто об этом не станет задумываться.