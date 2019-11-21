Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Режиссёр Тодд Филлипс прояснил ситуацию по поводу производства сиквела кинокомикса «Джокер». Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.

В первую очередь он опроверг слухи о том, что сюжет будущей картины будет посвящён другому злодею комикс-вселенной DC. По поводу самой возможности выхода сиксела на экраны Филлипс сказал, что, конечно же, это возможно и что подобные разговоры происходили между ним и руководством Warner Bros.

Однако при этом режиссёр отметил: пока не было заключено никакого соглашения по этому поводу и никто не вёл с Хоакином Фениксом переговоров по поводу проекта новоо фильма. По поводу статьи в журнале The Hollywood Reporter (THR), вызвавшей вопросы, он сказал, что она «в лучшем случае была упреждающей».

Напомним, ранее голливудские СМИ опубликовали противоречивую информацию о судьбе сиквела «Джокера». В частности, журнал THR со ссылкой на инсайдеров сообщил, что проект будущего фильма уже одобрен руководством Warner Bros.

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