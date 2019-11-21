Лос-Анджелес, США, , 21:32 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс решил дать комментарий по поводу высказываний Джорджа Лукаса в отношении последней кинотрилогии «Звёздных войн». Об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

Кинематографист подчеркнул, что он испытывает к Лукасу только благодарность, и предположил, что тому непросто было принять решение о продаже прав на франшизу.

«Решить, что вы собираетесь продать эту вещь, которую вы создали, это был ваш ребенок, кому угодно — это должно быть сложнее, чем просто подписывать чек и улыбаться. Но он был невероятно добрым. Он был суперщедрым», — сказал Абрамс.

Режиссёр также сообщил, что Джордж Лукас всё же имел отношение к трилогии и несколько раз выступал в качестве консультанта по будущему франшизы. Он добавил, что команда проекта всё же пыталась придерживаться некоторых фундаментальных аспектов истории.

«И опять же, он был очень любезен. Так что я только благодарен», — сказал Джей Джей Абрамс.

Напомним, ранее глава Disney Роберт Айгер в своей книге «Аттракцион жизни: уроки, которые я выучил за 15 лет во главе компании Walt Disney» сообщил, что Джорджу Лукасу в итоге не понравилось то направление, которое взяли создатели фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы».

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