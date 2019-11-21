Лос-Анджелес, США, , 21:13 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер предстоящего хоррора Antebellum. Ролик был опубликован 21 ноября на YouTube-канале Lionsgate Movies.

Название картины можно перевести как «Довоенный». Его премьера запланирована на 24 апреля 2020 года. Стоит отметить, что над созданием фильма работали те же продюсеры, что и над картинами Джордана Пила «Прочь» и «Мы».

Картину сняли режиссёры Жерар Баш и Кристофер Ренц, они же выступили в качестве сценаристов. Согласно синопсису, фильм расскажет о том, как известная писательница, оказавшись в ловушке ужасающей реальности, должна будет решить загадку, пока не стало слишком поздно.

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