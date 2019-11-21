Лос-Анджелес, США, , 19:56 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures снимет фильм на основе «жуткой» короткометражки режиссёра Джонатана Бера «Последователь» (The Follower). Об этом 21 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Компания приобрела права на эту картину, а также на сопутствующий сценарий писателя Аарона В. Сала. В качестве продюсеров выступят Брэд Фуллер и Эндрю Форм, которые ранее работали над созданием хоррора «Тихое место» вместе с Майклом Бэем и Джоном Красински.

Сюжет короткометражной картины Бера рассказывает историю молодой няни путём демонстрации записей с её электронных устройств (смартфона и т.п.). Подобные фильмы в формате Screenlife снимает в последние годы режиссёр Тимур Бекмамбетов.

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