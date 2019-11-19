Лондон, , 20:19 — REGNUM 49-летняя звезда подиума Наоми Кэмпбелл поделилась информацией о своем предстоящем юбилее и новом романе. Об этом сообщает Cosmopolitan Russia.

Из-за своей сногсшибательной красоты Наоми всегда была окружена вниманием мужчин, однако о нынешних отношениях она отзывается крайне тепло: «Вы даже не представляете, кто стал моей новой жертвой. И это на самом деле не тот, кого вы знаете, зато мое сердце… мое сердце счастливо».

Издания узнали, что «новой жертвой» модели является 61-летний Луи Камильери, разведенный египетский бизнесмен, его состояние составляет более 150 миллионов фунтов. Оказалось, что модель совершенно не боится своего возраста, а наоборот предвкушает юбилей. «Я не боюсь, что мне будет 50 лет. Я с нетерпением жду праздника. Я хочу танцевать всю ночь напролет в окружении людей, которых я люблю и которые были со мной в горе и радости», — поделилась Наоми.

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