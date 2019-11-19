Сиэтл, США, , 20:09 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Дейзи Джонс и Шестеро» присоединилась Райли Кио, получившая признание благодаря «Безумный Макс: Дорога ярости», «Ранэвэйс», «Дом, который построил Джек», «Оно приходит ночью» и «Удача Логана».Актрисе досталось исполнение главной роли в картине. Музыкальная драма основана на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рида ирассказывает историю вымышленной рок-группы, которая стремительно поднялась на вершину славы в 1970-х годах.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Скотт Нойстедтер, подаривший миру «Виноваты звезды», «500 дней лета» и «Горе-творец», и Михаэль Вебер, известный по «Нигде в Африке», «Счастливый Лазарь» и «Солино».

Команду исполнительных продюсеров возглавили обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун, участвовавшая в создании картин «Красотки в бегах», «Исчезнувшая», «Дикая» и «Пенелопа», и Лорен Леви Нейстадтер, благодаря которой свет увидел сериал «Большая маленькая ложь». Режиссером стала Ники Каро.