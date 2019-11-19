Москва, 19 ноября 2019, 20:07 — REGNUM Более 1,5 миллиона человек стали участниками девяти крупнейших вернисажей выставки «Сокровища музеев России». По мнению авторов проекта, эта цифра сопоставима со статистикой посещаемости крупнейших мировых экспозиций.
Городами-участниками глобального проекта экспозиции стали: Москва, Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Пермь, Южно-Сахалинск, Воронеж Астрахань, Омск.
Обширная программа, включающая в себя сотни просветительских мероприятий: лекций, мастер-классов, кинопоказов, встреч с интересными людьми, сопровождала полотна в путешествии.
Экспонаты выставки «Сокровища музеев России» были открыты посетителям в регионах для свободного посещения (их стоимость, по оценкам специалистов, составила более 3-х миллиардов рублей). Все мероприятия, а также аудиогид и вход на экспозицию были бесплатными.