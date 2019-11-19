Москва, , 20:07 — REGNUM Более 1,5 миллиона человек стали участниками девяти крупнейших вернисажей выставки «Сокровища музеев России». По мнению авторов проекта, эта цифра сопоставима со статистикой посещаемости крупнейших мировых экспозиций.

Городами-участниками глобального проекта экспозиции стали: Москва, Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Пермь, Южно-Сахалинск, Воронеж Астрахань, Омск.

Обширная программа, включающая в себя сотни просветительских мероприятий: лекций, мастер-классов, кинопоказов, встреч с интересными людьми, сопровождала полотна в путешествии.

Экспонаты выставки «Сокровища музеев России» были открыты посетителям в регионах для свободного посещения (их стоимость, по оценкам специалистов, составила более 3-х миллиардов рублей). Все мероприятия, а также аудиогид и вход на экспозицию были бесплатными.

«С самого начала выставка «Сокровища музеев России» вызвала широкий общественный интерес. Ее посетило в ЦВЗ «Манеж» более 250 000 человек за небольшой период времени. В общероссийском рейтинге художественных экспозиций она заняла первое место среди 50 участников. Арт-тур по стране стал наглядным подтверждением популярности выставки. Теперь эстафетную палочку по популярности и уровню организации принял следующий наш проект «Память поколений», который также поедет в арт-тур по стране», — рассказал журналистам организатор выставки Иван Есин.