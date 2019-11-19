Штат Калифорния, США, , 19:47 — REGNUM Крупнейший видеохостинг Youtube запускает реалити-шоу, ведущим которого станет популярный блогер Джеймс Чарльз. Об этом сообщает The Blueprint.

Джеймс, чья аудитория насчитывает более 16 миллионов подписчиков, является признанным специалистом в вопросах макияжа и красоты, несмотря на свой пол. Шоу, которое он будет вести, представляет из себя конкурс, участие в котором примут шесть популярных визажистов, работы которых будут оцениваться строгим жюри.

Приз, за который будет идти борьба — это не только любовь зрителей, но и 50 000 долларов. Глобальный руководитель оригинального контента для YouTube Сюзанна Дэниелс прокомментировала выбор ведущего: «Джеймс Чарльз — лидер в индустрии, который раздвигает границы, создавая творческий контент».