Сиэтл, США, , 11:42 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило о том, что был выпущен второй трейлер четвертого сезона сериала «Пространство». Научно-фантастическая драма рассказывает о далеком будущем, в котором ведется противостояние между тремя центрами силы солнечной системы: милитаристским Марсом, перенаселенной Землей и бунтующим союзом пояса астероидов. Однако, все меняется, когда из дальних уголков Галактики появляется общая угроза. Теперь соседям придется отбросить все противоречия и объединиться, какой бы трудной эта задача не оказалась.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Стивен Стрейт, известный по «Сити-Айленд», «Город мечты», «Третья смена», «Реванш» и «10 000 лет до н.э.», Кэс Анвар, знакомый зрителям по картинам «Терминал», «Исходный код», «Операция «Арго» и «Остаться в живых», Доминик Триппер, снявшаяся в «Смерть в раю» и «Шпана 2», Уэс Чэтэм, сыгравший в «Прислуга», «Десница Божья» и «Менталист», и Шоре Агдашлу.

В качестве шоураннеров выступили партнеры Марк Фергус и Хоук Остби, подарившие миру «Железный человек» и «Дитя человеческое». Команду исполнительных продюсеров возглавили Нарен Шанкар, участвовавший в создании картин «Звездный путь: Следующее поколение», «Далеко во Вселенной», «За гранью возможного» и «C.S.I. Место преступления». Работу над сценарием вел Дэниэл Абрахам. Режиссерами стали Брек Эйснер, Джефф Вулнаф и Терри МакДонаф.