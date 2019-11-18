Лос-Анджелес, США, , 22:18 — REGNUM Кинокомикс «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом в главной роли может выйти на большие экраны в 2022 году. Об этом 18 ноября сообщил голливудский инсайдер Даниэль Рихтман на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/DanielRPK/status/1196229560808935424

Он также сообщил, что уже «в ближайшие месяцы» Disney анонсирует будущую картину. Кроме того, в ответ на один из вопросов фанатов Рихтман написал, что в предстоящем кинокомиксе DC «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли могут появиться такие персонажи как Орлица (Hawkgirl) и Человек-ястреб (Hawkman).

В октябре 2019 года ИА REGNUM сообщило: сценаристы Ретт Ризи Пол Верник, работавшие над фильмами о Дэдпуле, сказали, что напряжённый график съёмок Райана Рейнольдса — это не единственный фактор, который стоит на пути принятия решения о будущем картины. Они пояснили, что до сих по «придумывают что-то» и когда получат «правильную» идею, то поделятся ей с актёром.

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