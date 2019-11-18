Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В центре столицы Среднего Урала приодели деревья. Об этом сообщается в группе о современном уличном искусстве Street Art Hunter в социальной сети ВКонтакте.

Деревья рядом с театром музыкальной комедии на проспекте Ленина одели в разноцветные гетры. Кто является автором художественной акции, неизвестно.

«Одевайтесь теплее», — рекомендуют в соцсети.

Ранее в Екатеринбурге одевали фонари на проспекте Ленина в яркие оранжевые абажуры. Также в городе иногда укутывают памятники и скульптуры тёплыми шарфами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2019 года в Екатеринбурге началось похолодание. 19 и 20 ноября морозы лишь усилятся, температура опустится до минус 25 градусов.

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