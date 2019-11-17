Херцогенаурах, , 12:53 — REGNUM Популярный бренд одежды и аксессуаров для спорта Puma отметил 45-летие культового персонажа японской анимации Hello Kitty созданием совместной коллекции. Об этом сообщает FashionUnited.

Появившись в 1974 году, знаменитая белая кошечка Hello Kitty вскоре стала одним из символов поп-культуры, узнаваемым во всем мире. Широкая известность и яркий образ японского персонажа легли в основу коллаборации PUMA x Hello Kitty.

Это уже второй совместный проект брендов, сейчас он состоит из кроссовок с милыми надписями и украшениями в виде котят, а также ярких аксессуаров и одежды. В России коллекция будет доступна с 14 ноября.