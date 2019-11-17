Париж, , 09:50 — REGNUM Полин Браун, экс-председатель совета директоров одной из крупнейших модных корпораций LVMH, выпустила книгу о модной индустрии. Об этом сообщает InterModa.

Издание называется просто — «Эстетический интеллект: как развить его и использовать в бизнесе и в жизни». В основе труда Полин Браун междисциплинарный курс «Бизнес эстетики», который она вела в Гарвардской школе бизнеса с 2016 по 2017 годы. В ней еще раз доказывается насколько успешным может быть бизнес в сегменте роскоши.

LVMH специализируется на предметах роскоши, компании принадлежат такие бренды как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy.