Лондон, , 22:57 — REGNUM Состоялась премьера новой песни британского синтпоп-дуэта Pet Shop Boys, которая получила название «Burning the Heather». Сообщается, что эта композиция войдет в новый альбом «Hotspot», релиз которого ожидается в конце января 2020 года.

Вместе с новым треком музыканты выпустили и клип к нему.

По информации российского новостного агентства InterMedia, недавно коллектив опубликовал трек-лист новой пластинки, в нее войдут 10 треков.

Напомним, что в начале ноября британцы также анонсировали гастрольный тур по Великобритании и Европе. Российских городов в гастрольных планах пока нет.