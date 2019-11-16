Лос-Анджелес, США, , 22:43 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш представила поклонникам новую песню «Everything I Wanted», а также сняла на нее клип. Как заявляет сама исполнительница, она посвящается ее брату Финнеасу О’Коннеллу.

«Эту песню мы с братом написали друг о друге. Что бы ни случилось, мы всегда были и будем рядом, чтобы помочь с этим справиться», — говорит испонительница.

По информации американского новостного портала Just Jared, ранее Финнеас писал песни для альбомов исполнительницы. Также он постоянно поддерживал сестру на ее творческом пути.

По сюжету недавно выпущенного клипа девушка и молодой человек бродят по цветущим полям.