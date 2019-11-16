Москва, , 22:23 — REGNUM Известная российская исполнительница, бывшая участница женской поп-группы Serebro, Ольга Серябкина стала главным героям YouTube-шоу «Алена, Блин!». В рамках этого шоу она поделилась подробностями судебного разбирательства с Андреем Малаховым из-за так называемого «рынка шкур», эскорт-агентства с инстаграм — знаменитостями.

Она рассказала о непристойных предложениях солисткам Serebro и о последствиях расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым.

По информации российского новостного агентства InterMedia, особое внимание Ольга уделила о взаимоотношениях певица с продюсером, о том, что она взяли паузу в общении.

Она также прокомментировала изменения в своей личной жизни и нежелание выставлять ее напоказ.