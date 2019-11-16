Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Поворот». Комедия рассказывает о компании близких друзей, один из которых скропостижно скончался. Трое оставшихся принимают решение обратиться к психотерапевту для того, чтобы справиться с утратой. Однако, совет специалиста «не принимать важных решений» на время восстановления герои воспринимают слишком буквально, из-за чего они начинают попадать в самые нелепые и затруднительные ситуации.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, В качестве шоураннеров выступили Лиз Астроф, подарившая миру «Уитни», «Две девицы на мели», «Воспитывая Хоуп», «Король Квинса» и «Последний настоящий мужчина», и Аарон Каплан, известный по «Погоня за жизнью», «Тайны и ложь», «Тайны Лауры», «Благочестивые стервы» и «Жизнь в деталях».

Команду исполнительных продюсеров возглавила Дэна Хонор, участвовавшая в создании картин «Единорог», «Семья», «Второй шанс Кэрол», «Семья» и «Я, опять я и снова я».