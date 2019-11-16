Москва, , 19:33 — REGNUM В издательстве «Бомбора» вышла первая на русском языке книга, посвященная творчеству японского мультипликатора Хаяо Миодзаки — перевод биографического исследования Сюзан Нейпир «Миры Хаяо Миодзаки». Об этом сообщает издание Горький.

Согласно основной идее автора, все мультфильмы Миодзаки имеют не изолированную природу, а образуют единую вселенную, дополняя друг друга. Для подтверждения тезиса Сюзан Нейпир обращается к биографическим подробностям великого мультипликатора. Каждый из фильмов режиссера в книге рассматривается в связи с перипетиями жизни Миодзаки — начиная с ранней работы «Замок Калиостро» и заканчивая романтической новеллой «Ветер крепчает».

Хаяо Миодзаки (род. 1941) — японский режиссер анимации, сценарист и продюсер. Наибольшую известность получил как автор полнометражных мультипликационных фильмов, активно использующих элементы японской народной культуры. Наиболее известными работами являются «Навсикая из долины ветров» (1984), «Мой сосед Тоторо» (1988), «Унесенные призраками» (2001) и др.