Штат Калифорния, США, , 18:38 — REGNUM В снятых по комиксам фильмах студии Marvel появятся новые супергерои — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

По словам продюсера и президента киностудии Кевина Файги, появление этих героев в картинах по комиксам Marvel будет означать новый поворот в развитии киностудии.

«Это совершенно не похоже на то, что мы делали раньше. И это абсолютно иной жанр», — завил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Файги заявил о появлении новых героев Marvel на выставке D23 Expo 2019, которая проходила в Анахайме штате Калифорния с 23 по 25 августа 2019 года.

По его словам, Женщина-Халк и Лунный рыцарь станут героями одноименных сериалов на телеканале Disney+, а мисс Марвел будет представлять собой американку пакистанского происхождения.

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