Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Беги» присоединилась Тамара Подемски, получившая признание благодаря «Почетный гость», «Коронер», «Холли Хобби», «Бессмертный» и «Четыре простыни по ветру». Драма рассказывает о женщине, полностью утратившей веру в жизнь. Все меняется, когда главная героиня получает приглашение поучаствовать в загадочном путешествии навстречу самой себе и своим мечтам. Актриса сыграет немногословную женщину-полицейского с крайне сухим чувством юмора.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Меритт Уивер, известная по «Творение Господне», «Помни воскресенье», «В диких условиях», «Бёрдмэн» и «Прослушка» и Донал Глисон, знакомый зрителям по картинам «Бойфренд из будущего», «Выживший», «Сделано в Америке» и «Черное зеркало»,

В качестве шоураннеров выступили актриса Фиби Уоллер-Бридж, подарившая миру сериалы «Убивая Еву» и «Сожители», и Вики Джонс. Команду исполнительных продюсеров возглавила Кейт Дэннис, участвовавшая в создании картин «Леди-детектив мисс Фрайни», «Рассказ служанки», «Блеск» и «Новый Амстердам».