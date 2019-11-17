Гавана, , 12:32 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил джазового музыканта Чучо Вальдеса с получением ещё одной Grammy Latino. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В тексте поздравления, размещённого в Twitter, глава государства использовал хэштег #SomosCuba (исп. «Мы Куба»), тем самым подчеркнув национальное значение события для кубинской культуры.

Музыкант получил награду за альбом Jazz batá 2, выпущенный в ноябре 2018 года.

Вальдес — 4-кратный обладатель Grammy и 3-кратный обладатель Grammy Latino. Свою музыкальную карьеру он начал в ансамбле Irakere вместе с ещё одним ставшим впоследствии всемирно известным музыкантом Артуро Сандовалем.