Лос-Анджелес, США, , 17:13 — REGNUM Грузинский режиссер Дито Цинцадзе победил в номинации «Лучший режиссер» за полнометражную картину «Шиндиси» на Азиатском Международном Кинофестивале, который проходил в Лос-Анджелесе с 6 по 14 ноября. Об этом сообщает Национальный киноцентр Грузии.

Кадр из фильма «Шиндиси»

В фестивале принимали участие только те фильмы, которые номинированы на премию «Оскар» либо «Золотой глобус» или произведены в странах Азии. «Шиндиси» участвует в кампании «Оскара» и «Золотого глобуса» в Лос-Анджелесе как фильм-кандидат от Грузии.

«Шиндиси» рассказывает историю деревни, которая пережила августовскую войну 2008 года. Её жители рисковали своими жизнями, чтобы спасти раненых грузинских солдат.

Мировая премьера фильма состоялась 21 октября на Варшавском международном кинофестивале, где «Шиндиси» был удостоен Гран-при, а Дито Цинцадзе — награды в номинации «Лучший режиссер».

Американский журнал The Hollywood Reporter назвал картину «Шиндиси» «мощным кинопроизводством». Кинокритик Дебора Янг отметил, что Грузия представила «Шиндиси» на «Оскар» именно из-за патриотической темы. Вместе с тем она отмечает, что Дито Цинцадзе удалось «описать опыт войны с разных точек зрения».