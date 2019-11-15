Лос-Анджелес, США, , 14:35 — REGNUM Роберт Паттинсон объяснил, почему он решил обратиться к роли Бэтмена. Об этом 15 ноября сообщил портал Digital Spy.

Роберт Паттинсон (сс) Gage Skidmore

«С Бэтменом было что-то — я был очень сосредоточен на этом», — сказал Патинсон во время разговора с Дженнифер Лопес в рамках передачи Variety's Actors, добавив, что он постоянно обращался к мыслям об этом супергерое.

Когда актера спросили, специально ли он искал возможность получить роль, он ответил отрицательно, однако подчеркнул, что был в этом очень заинтересован.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время этой передачи Роберт Паттинсон сказал, что Дженнифер Лопес тоже могла бы исполнить роль Бэтмена. Он решил таким образом пошутить после того, как актриса и певица заявила, что её коллега будет «отличным Бэтменом».

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