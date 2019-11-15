Штат Калифорния, США, , 13:36 — REGNUM В 2021 году Калифорния потратит 2,4 миллионов долларов на крупнейшую в мире постоянную инсталляцию на тему изменения климата. Об этом сообщает портал Artnet News.

Инсталляцию установят в Риверсайде в штаб-квартире Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов. В проекте приняли участие Аллора и Кальсадилья, чья инсталляция «Привой» экспонируется в московском Музее современного искусства «Гараж», а также Андреа Полли, Камила Янан Рашид, Рефик Анадол, Ноэ Монтес и Томас Сарачено.

Агентство по строительству инсталляции обработало 600 заявок перед тем, как отобрать «шедевры мирового уровня от художников, чьи работы отсылают к проблемам изменения климата» — отметила председатель совета Мэри Николь. Сами работы избранных авторов будут объявлены в 2020 году.