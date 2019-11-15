Ульяновск, , 09:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге на международном культурном форуме Ульяновский областной краеведческий музей и Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество будет предполагать реализацию ряда совместных партнёрских проектов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Документ о сотрудничестве подписан в рамках общего собрания Союза музеев России на международном культурном форуме. Музейщики отмечают, что он станет «началом партнерского сотрудничества» в области профессиональной музейной деятельности, обмена опытом, консолидации усилий по разработке и внедрению инновационных подходов и сохранению культурного наследия страны.

Стороны договорились о первом совместном проекте. Это будет передвижная выставка «И.А. Гончаров и Симбирск», которая откроется в музее-заповеднике М.А. Шолохова с подлинными экспонатами из фондов краеведческого музея имени И.А. Гончарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новоспасский краеведческий музей Ульяновской области одержал победу на всероссийском конкурсе выставочных проектов. Победа присуждена за экспозицию «Салют! Победа». Конкурс был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и был проведен Российским военно-историческим обществом при участии Центрального музея Великой Отечественной войны.

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