Ульяновск, , 18:50 — REGNUM Новоспасский краеведческий музей Ульяновской области одержал победу на всероссийском конкурсе выставочных проектов. Победа присуждена за экспозицию «Салют! Победа», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Конкурс выставочных проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был проведен Российским военно-историческим обществом при участии Центрального музея Великой Отечественной войны. Новоспасский краеведческий музей из Ульяновской области представил на конкурс экспозицию «Салют! Победа», которая признала лучшей в стране. Отметим, что данная выставка в музее будет работать до 9 мая 2020 года.

Директор краеведческого музея Юлия Володина отмечает, что победа в конкурсе даёт возможность участвовать в международном проекте «Территория Победы». Это будет способствовать расширению кругозора и воспитанию патриотизма у детей и подростков.

Награждение победителей состоится в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября. В нём примут участие известные режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. Планируется, что делегацию Ульяновской области возглавит губернатор Сергей Морозов.

В рамках культурного форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве Ульяновского краеведческого музея имени И. А. Гончарова с Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского и Государственным музеем-заповедником М. А. Шолохова (г. Санкт-Петербург). Соглашения будут подписаны для реализации совместных проектов и обменных выставок.

Отметим, основная тема VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума — «Культурные коды в условиях глобализации». Форум развивается в трех направлениях: будут представлены деловая и фестивальная программы, а также деловая площадка для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Основными площадками форума в 2019 году станут главный штаб Эрмитажа, Российский этнографический музей, ЦВЗ «Манеж».