Сиэтл, США, , 23:37 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Власть» присоединилась Аулии Каравльо, получившая признание благодаря «Странный город», «Взлет», «Весеннее пробуждение», «Моана» и «Ральф против интернета». Актриса исполнит роль бунтующей дочери главной героини. Картина основана на одноименном научно-фантастическом романе Наоми Олдерман и повествует о вселенной, в которой все девочки-подростки обладают сверхъестественной способностью управлять электричеством усилием воли. Вскоре младшее поколение узнает, что эту способность можно передать уже повзрослевшим женщинам, которые решают использовать этот дар для узурпации власти.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главная роль в сериале досталась Лесли Манн, известной по «Папе снова 17», «Кабельщик», «Большой папа», «Хулиганы и ботаны» и «Американская семейка». Она сыграет активную женщину-политика, стремительно набирающую популярность среди населения США и страдающую от разлада в семейных отношениях.

В качестве шоураннера выступила сама Наоми Олдерман. Команду исполнительных продюсеров возглавила Рид Морано, участвовавшая в создании картин «Рассказ служанки», «Миллиарды», «Остановись и гори» и «Винил».