Бербанк, США, , 22:30 — REGNUM Количество подписчиков потокового сервиса Disney+ через два дня после его запуска достигло отметки в 10 млн. Об этом 14 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В компании отметили, что причиной появления сбоев в первый день работы сервиса стал высокий спрос и возникший ажиотаж среди пользователей. Согласно прогнозу, который озвучил глава компании Роберт Айгер, руководство Disney ожидает, что в первые пять лет после запуска платформа получит от 60 до 90 млн подписчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что при старте Disney+ на сервисе зарегистрировались 1,9 млн пользователей, что составило около 3% от аудитории Netflix. Один из главных конкурентов новой потоковой службы Disney имеет только в США 60,6 млн млн подписчиков, а в мире — 150 млн.

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