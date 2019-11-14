Москва, , 22:04 — REGNUM Британский исполнитель и автор песен Джейкоб Бэнкс приедет в Россию в начале 2020 года. Сообщается, что он выступит в московском клубе «Известия Hall» и в питерском «Zal» 25 и 26 января соответственно. Организаторы напоминают, что не все поклонники смогли попасть на предыдущий концерт, который прошел в июле.

Джейкоб вместе со своим коллективом приняли решение вернуться в Россию и сыграть на более масштабных площадках двух столиц.

По информации российского новостного агентства InterMedia, уже с начала своего творческого пути исполнитель привлек внимание именитых музыкантов, среди которых были Алиша Киз, Эмели Санде и Сэм Смит.

Также певец поучаствовал в написании треков к популярным видеоиграм, таким как FIFA 15, FIFA 19, Need For Speed: Payback и Dirt 4. Также его композиции звучат в ряде популярных сериалов, включая «Форс-мажоры», «Черная молния», «Люцифер» и др.