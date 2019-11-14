Лос-Анджелес, США, , 19:09 — REGNUM Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях. Об этом 14 ноября сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить, что в комиксах Баки Барнс и Сэм Уилсон действительно вынуждены будут объединится и занять место Капитана Америка, поскольку после смерти Стива Роджерса им придётся противостоять террористичесой организации «Гидра».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 5 ноября 2019 года стартовали съёмки сериала «Сокол и Зимний Солдат». Актёр Энтони Маки (Сэм Уилсон) выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки.

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