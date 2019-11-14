Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино приступит к съёмкам нового фильма только после работы над собственными сериалом и книгой. Об этом 13 ноября сообщил Collider.

Тарантино заявил, что у него пока нет идей для следующего фильма. Режиссёр хочет сначала закончить съёмки своего сериала и написание книги. По его словам, задумка для следующей картины может появиться к марту 2020 года.

Напомним, последним фильмом Квентина Тарантино стал «Однажды в Голливуде». Картина вышла в мировой прокат 8 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix покажет спин-офф «Губки Боба» про Сквидварда

Читайте развитие сюжета: Создатели Black Desert показали первый трейлер их новой игры