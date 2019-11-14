Москва, , 16:37 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о бюджете на реконструкцию крупнейших монастырей России. Об этом 14 ноября сообщает издание «Znak».

Издание отмечает, что федеральный бюджет направил более 10 миллиардов рублей на реконструкцию монастырей, включенных в список объектов исторического наследия. Новодевичий монастырь в Москве получил четыре миллиарда из федерального бюджета, Троице-Сергиева лавра — 5,8 миллиардов, Кирилло-Белозерский монастырь — 1,1 миллиард, Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге — 400 миллионов рублей.

Также, по словам Мединского, продолжается работа по восстановлению Соловецкого монастыря. За несколько лет на эти цели было потрачено более двух миллиардов рублей, восстановлено 24 объекта. Работы будут закончены к 2024 году.

Начались работы по реконструкции Далматовского монастыря в Курганской области, продолжается реставрация Серафимо-Дивеевского монастыря и Преображенского старообрядческого монастыря в Москве.

Мединский также отметил, что минкультуры выделяет средства на реконструкцию крепостей. Астраханский кремль за восемь лет получил уже два миллиарда рублей. Нижегородский кремль получит полтора миллиарда. Тульский кремль, Дербентская крепость и Окольный город Пскова — по одному миллиарду. Финансирование в размере 200 миллионов получит Порховская крепость в Псковской области.