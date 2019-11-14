Москва, , 14:27 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму с поздравлениями по поводу юбилея прима-балерине Большого театра Екатерине Шипулиной. Текст поздравительной телеграммы 14 ноября опубликован на сайте российского правительства.

«Ваш уникальный драматический талант сочетается с безупречным чувством стиля и отточенным хореографическим мастерством. Это позволяет вам свободно чувствовать себя в самых разных образах», — отметил премьер-министр РФ.

Также он подчеркнул, что творческие удач юбилярши не связаны только с балетом и отметил, что она в качестве руководителя Центральной балетной школы «Pre-Академия» уделяет большое внимание для воспитания одарённых детей и раскрытия их способностей.

Отметим, Екатерина Шипулина является прима-балериной Большого театра и народной артисткой России (с 2018 года). В 2019 году она открыла на Арбате, в переулке Сивцев Вражек, собственную балетную школу «Pre-Академия» для детей в возрасте с 3 до 11 лет.