Додома, , 12:03 — REGNUM Действующий президент Танзании Джон Магуфули официально представил книгу о жизни 81-летнего экс-президента восточноафриканской страны Бенджамина Мкапы. Об этом передает газета Mwananchi.

По данным журналистов издания, презентация книги «My life, My Purpose» («Моя жизнь, Мое предназначение») состоялась 12 ноября в международном конференц-центре имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе. На мероприятии присутствовали известные политики Танзании, в том числе заместитель президента Танзании Самия Сулуху Хассан, глава Занзибара и председатель Революционного совета Занзибара Али Мохаммед Шейн, экс-президенты Танзании Али Хассан Мвиньи и Джакайя Мришо Киквете, а также министры, послы, члены парламента и лидеры различных организаций.

По словам журналистов, в книге рассказывается биография президенты Мкапы, с детства до его избрания на пост главы восточноафриканского государства в 1995 году, также сообщает о десятилетии нахождения Мкапы на посту президента Танзании и его вкладе в политическое развитие страны.

Как сообщает Mwananchi, книга была написана за четыре года и подготовлена к изданию Институтом управления Танзании. В книге содержится 316 страниц и 16 глав.

Прямая трансляция презентации велась по телевидению, на радио и в других СМИ, передают корреспонденты.