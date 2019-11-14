Москва, , 09:31 — REGNUM С 29 ноября по 1 декабря в Российской государственной детской библиотеке в Москве состоится VI Всероссийский фестиваль детской книги, посвященный научно-популярной литературе. Об этом сообщает портал Год литературы.

Посетителей фестиваля ждут мастер-классы, лекции, встречи с писателями, демонстрации книжных новинок, спектакли и многое другое. Специально для фестиваля студенты ВГИК подготовят анимационную программу для детей и подростков.

Участие в VI Фестивале детской литературы примут известные литераторы и популяризаторы науки — антрополог Станислав Дробышевский, писатель Анна Старобинец, писатель и поэт Андрей Усачев, журналист Екатерина Кронгауз, историк-москвовед Павел Гнилорыбов и др.