Париж, , 09:12 — REGNUM Обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля режиссер Вонг Карвай принял участие в создании короткометражного фильма для знаменитой французской марки Saint Laurent. Об этом сообщает L'Officiel Russia.

Главной героиней фильма стала модель Цзюй Сяовэнь. Креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло вдохновился фильмами Карвая и рассказывал о совместной работе: «Это было инстинктивное сотрудничество, которое строилось на взаимном уважении и восхищении, и в фильме вы можете увидеть и почувствовать, как вселенная Saint Laurent обретает естественную форму».

Картина станет частью международного арт-проекта Self, который был запущен компанией в ноябре 2018 года. Премьера состоится уже в конце следующей недели в Музее Юз в Шанхае.