Лос-Анджелес, США, , 20:36 — REGNUM Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.

https://twitter.com/TheWrap/status/1194422148313407488

Персонажа сыграет британский актёр Джона Хауэр-Кинг, знакомый зрителям по таким картинам, как «Путь домой», «Пепел в снегу» и сериалу «Мир в огне». Ожидается, что производство игровой «Русалочки» начнётся в начале 2020 года.

Ранее стало известно, что роль Ариэль исполнит певица и актриса Хэлли Бэйли, ранее выступавшая в музыкальном коллективе Destiny's Child. Снимать фильм будет режиссёр Роб Маршалл.

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