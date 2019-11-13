Москва, , 16:18 — REGNUM 12 ноября официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что по итогам проверок, проведённых региональными прокуратурами, Генеральная прокуратура возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, выделенных Фондом кино. Об этом сообщает интернет-портал КиноПоиск.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что региональные прокуратуры по поручению Генеральной прокуратуры провели проверки соблюдения организациями кинематографии обязательств по производству фильмов и возврату полученных на эти цели субсидий. В результате было возбуждено шесть уголовных дел и намечено проведение 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.

Напомним, ранее Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы, согласно которым в прокате не окупается каждая третья картина, получившая такую поддержку.