Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Из-за сбоя в работе потокового сервиса Disney+ первый эпизод сериала «Мандалорец» многие пользователи в итоге скачали с пиратских ресурсов. Об этом 13 ноября сообщил портал Mashable.

https://twitter.com/ERCboxoffice/status/1194332358222041088

Издание отмечает, что уже в первые часы после выхода первой серии тысячи пользователей скачали её с пиратских сайтов. Эпизод был выложен на них в различных форматах, поклонники вселенной «Звёздных войн» могли скачать его в том числе в разрешении 4K.

https://twitter.com/nicholasadeleon/status/1194276559722557440

Главную роль в сериале «Мандалорец» исполнил актёр Педро Паскаль. Шоу является спин-оффом «Звёздных войн», его сюжет рассказывает о приключениях одинокого охотника за головами.

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