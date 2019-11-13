Лос-Анджелес, США, , 14:29 — REGNUM Фанаты «Звёздных войн», желавшие узнать происхождение базы «Старкиллер», наконец получили ответы на свои вопросы. Об этом 13 ноября сообщил портал Screen Rant.

Создатели фильмов подтвердили теорию поклонников о том, что ледяная планета, на которой была построена «Старкиллер» является ничем иным как планетой Илум — источником синих и зелёных кайбер-кристаллов, благодаря которым работают мечи джедаев.

Стоит отметить, что впервые поклонники вселенной высказали эту теорию в 2015 коду, когда на экраны вышел фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы», однако широкое распространение она получила после того, как состоялась премьера картины «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», в которой было показано, что кайбер-кристаллы также использовались для создания оружия Звезды Смерти.

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