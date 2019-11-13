Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Кристин Дэвис рассказала, какую из сюжетных линий сериала «Секс в большом городе» она больше всего ненавидела. Об этом 13 ноября соообщил портал Screen Rant.

Актриса, исполнившая роль Шарлотты Йорк, призналась, что больше всего она ненавидит один из эпизодов третьего сезона шоу, в котором партнёр неоднократно называет её «шлюхой» во время во время полового акта.

Ранее ИА REGNUM собщило, что кинокомпания Paramount TV хочет снять продолжение сериала «Секс в большом городе». По имеющейся информации, В качестве сценариста и исполнительного продюсера шоу выступит писательница Кэндес Бушнелл, являющаяся автором одноимённой книги.

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