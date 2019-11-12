Лос-Анджелес, США, , 21:21 — REGNUM Некоторые пользователи в первый день работы Disney+ не смогли получить доступ к потоковому сервису. Об этом 12 ноября сообщил портал Engadget.

Они обнаружили, что не могут зайти на сайт службы для просмотра какого либо контента. Отмечается, что с этой проблемой столкнулись в основном люди, проживающие на восточном побережье США. Портал Downdetector зафиксировал в пике около 8 тыс. подобных обращений.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в момент старта Disney+ захватит лишь 3% аудитории Netflix. Сейчас на него подписано около 1,9 млн человек, тогда как на Netflix — около 60,6 млн только в США.

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