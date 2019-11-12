Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM Режиссёр Джеффри Джейкоб Абрамс заявил, что фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» напомнил ему о том, что нужно быть «свободнее» при создании новой картины по франшизе. Об этом 12 ноября сообщил портал Comicbook.

Он отметил, что коллега напомнил ему о том, зачем снимаются эти фильмы, и что режиссёры не просто делают то, что видели раньше. Абрамс добавил: он не то чтобы почувствовал себя стеснённым при создании картины «Звёздные войны: Пробуждение Силы», но понял, что хочет сделать что-то, что будет соответствовать персоначальной трилогии. А при создании фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» он понял, что хочет «пойти чуть дальше».

В России премьера девятой части «Звёздных войн» состоится 19 декабря 2019 года. Фильм станет финалом в многолетней киноистории о семье Скайуокеров.

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