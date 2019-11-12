Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Крис Эванс признался в интервью журналистам, что он часто думает о том, чтобы завершить актёрскую карьеру. Об этом 12 ноября сообщил портал Digital Spy.

Крис Эванс Gage Skidmore

«Каждые пару месяцев я решаю, что закончил c актёрством», — сказал Эванс, пояснив, что к таким мыслям его толкает кинематографическая бюрократия. Актёр добавил, что он снимался в кино на протяжении десятилетий и при этом всегда искал возможность уйти, однако отметил, что ему нравится сниматься в фильмах.

Напоним, Крис Эванс в последний раз исполнил роль Капитана Америка в фильме «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо. 27 ноября 2019 года его новый фильм «Достать ножи» выйдет в кинопрокат США.

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