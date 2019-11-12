Атланта, США, , 20:29 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Cartoon Network объявило о том, что состоялась премьера четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Комедия рассказывает историю отношений эксцентричного и гениального ученого и его стеснительного и до ужаса правильного внука. Вместе герои путешествуют по галактике, погружаясь с головой в различные приключения, которые им готова предложить вселенная.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, основных персонажей озвучивали Джастин Ройланд, известный по «Смолфут», «Гравити Фолз», «Сообщество», «Звездная принцесса и силы зла» и «Звери», Крис Парнелл, знакомый зрителям по картинам «Мачо и ботан», «Монстры на каникулах», «Адам портит все» и «Безумная любовь», Спенсер Грэммер, снявшаяся в «Университет» и «Третья смена», Сара Чок, сыгравшая в «Убей меня позже», «Клиника» и «Как я встретил вашу маму», и Кари Уолгрен.

В качестве шоураннеров выступили Дэн Хармон, также подаривший миру анимационный сериал «Симпсоны», и Том Кауфман. Режиссерами стали Пит Мишелс, Уэсли Арчери Брайан Ньютон.