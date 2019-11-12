Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM Были объявлены претенденты на включение в Зал славы авторов песен — американскую организацию, созданную в поддержку композиторов. В этом году в список вошли 24 сольных исполнителя и группы, среди которых Outkast, R.E.M., Eurythmics, команда Neptunes, в состав которой входит Фаррелл Уильямс.

По информации американского новостного журнала Variety, если в Зал славы будут включены Outkast или Фаррелл, это повысит представителей хип-хопа в нем. За последние три года туда попали Джей Зи, Джермейн Дюпри, Мисси Эллиот.

Стоит напомнить, что всего в Зал славы попадают шесть лауреатов. Голосование жюри продлится до 16 декабря 2019 года.