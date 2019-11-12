Лос-Анджелес, США, , 16:49 — REGNUM Стало известно, когда на экраны выйдет научно-фантастический триллер «Завтра война» с Крисом Праттом. Об этом 12 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Фильм, производством которого занимаются кинокомпании Skydance Media и Paramount Pictures начнут показывать в кинотеатрах 25 декабря 2020 года. Стоит отметить, что ранее картина была известна под названием «Призрачный драфт» (Ghost Draft).

Снимает фильм «Завтра война» режиссёр Крис МакКей. Согласно сюжету, человечество, проигрывая войну с инопланетянами, в итоге находит способ вернуть солдат из прошлого. Его судьба зависит от того, сможет ли один человек разобраться с проблемами из своей прошлой жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»