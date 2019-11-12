Лос-Анджелес, США, , 15:48 — REGNUM В сеть наконец-то выложили первый трейлер предстоящего фильма «Соник в кино». Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.

Стоит отметить, это произошло после того, как в сеть утекли многочисленные изображения персонажа. Видео раскрывает некоторые детали сюжета будущей картины.

Премьера картины в России запланирована на 13 февраля 2020 года. Соника озвучил актёр Бен Шварц («Утиные истории»), Джеймс Мардсен сыграл полицейского Тома Вачовски, подружившегося с ежом, а роль Айво Роботника исполнил Джим Керри.

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