Тяньцзинь, Китай, , 06:03 — REGNUM Тяньцзиньский университет разработал новый тип робота, состоящего из гибкой электроники, который стал первым в своем роде, сообщает 12 ноября газета China Daily.

Инженеры, создавшие робота, были вдохновлены живыми организмами при создании нового робота. В частности — медузами, которые похожи на капли жидкости. Новое «мягкое» исполнение роботов позволяет добиваться механики, схожей с мягкими тканями органов живых организмов, и выполнять сложные функции.

В отличие от существующих «мягких» роботов, которые по-прежнему состоят из твердых компонентов, новые роботы полностью основаны на мягких материалах и имеют ряд неоспоримых преимуществ в гибкости и обратимом изменении формы.

Разработка проводилась командой инженеров под руководством профессора Хуан Сяня с Кафедры точных приборов Тяньцзиньского университета. Результаты были опубликованы в журнале Advanced Science.